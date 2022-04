Premium Het beste van De Telegraaf

Poolse prinses nu de koningin Iga Swiatek: nieuwe nummer één kan lang gaan regeren

Door Willem Held

Iga Swiatek posseert met de trofee voor toernooiwinst in Miami. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Is Iga Swiatek in staat om als nieuwe koningin lang te heersen over de tenniswereld? Het zou best eens kunnen, want deze 20-jarige Poolse, die vandaag de eerste plaats op de wereldranglijst overneemt van de inmiddels ’gepensioneerde’ Ashleigh Barty, heeft veel in haar mars. Toch is de grote vraag of zij kan omgaan met de druk op haar schouders die wordt veroorzaakt door de kroon op haar hoofd.