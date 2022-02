Opnieuw diskwalificatie Sjinkie Knegt

Premium Olympische Spelen

Koreaanse media tijdens Spelen furieus over voorkeursbehandeling China

Zuid-Korea is furieus over de manier van jurering tijdens de shorttrack-races op deze Winterspelen. Media en vele kijkers spuwen vuur over de voorkeursbehandeling die thuisland China in hun ogen krijgt. Korea behoort tot de toplanden in deze sport, maar media laten weten dat ook de kijkers en lezers...