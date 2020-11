Diego Maradona herstelt voorspoedig: ’Hij maakt alweer grapjes’

„Ik ben heel blij om hem zo te zien. Er is geen sprake van neurologische schade en ik verbaas me over zijn herstel. Het gaat echt geweldig.”

Bij de 60-jarige oud-wereldkampioen werd dinsdag tijdens een twee uur durende operatie een bloedstolsel in de hersenen verwijderd. Het is nog niet duidelijk hoe lang het herstel van Maradona gaat duren. Volgens Luque betrof het een routine-ingreep. „Ik heb de bloedprop met succes kunnen verwijderen en Diego heeft goed op de ingreep gereageerd.”

Maradona, die afgelopen vrijdag zijn 60e verjaardag vierde, werd maandagavond in een ziekenhuis in La Plata opgenomen met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Deze aandoeningen waren het gevolg van psychische klachten.

„Het was een emotionele en gecompliceerde week voor hem, met veel druk”, stelde Luque eerder al. „Zijn humeur leed daar onder. Hij heeft hulp nodig, dit is de tijd om hem te helpen. Diego is iemand die soms geweldig is en soms niet zo. Het zou 10.000 keer beter met hem kunnen gaan. Het is ook heel moeilijk om Maradona te zijn. Het helpt hem door hem hierheen te brengen.”