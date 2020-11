Oud-bondscoach Bilardo mag niet weten dat Maradona dood is

„Hij beschouwt Maradona als zijn zoon, dit kan hij niet aan.” Bilardo was coach van de Argentijnse nationale ploeg die in 1986 aan de hand van Maradona de wereldtitel veroverde.

Bilardo heeft zware neurologische aandoeningen. Hij wordt thuis door een verpleegster verzorgd. Jorge: „Ik haar gezegd dat ze de kabel van de televisie moet doorsnijden. Ze heeft Carlos verteld dat er sprake is van een storing. We houden voorlopig ook alle kranten bij hem weg.”

Bilardo was tijdens de WK’s van 1982, 1986 en 1990 bondscoach van Argentinië. Ook in 1990, op de eindronde in Italië, haalde hij met zijn ploeg de finale, waarin werd verloren van West-Duitsland. Maradona was destijds in Rome nog van de partij.