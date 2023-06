Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt Skjelmose de volgende Deense Tour-winnaar?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mattias Skjelmose Ⓒ ANP / HH

VILLARS-SUR-OLLON - Jonas Vingegaard is zelf pas 26 jaar jong, maar zijn Deense opvolger staat al klaar. In de derde etappe van de Ronde van Zwitserland was er in de stromende regen niemand opgewassen tegen Mattias Skjelmose. Ook Remco Evenepoel moest de Scandinaviër laten gaan. Dit pas 22-jarige diamantje van Trek-Segafredo kan in de Tour de France weleens de luis in de pels van favorieten Vingegaard en Pogacar worden.