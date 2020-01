Video: eerste treffer Zlatan Ibrahimovic na rentree bij AC Milan

De eerste basisplaats sinds zijn terugkeer bij de Milanezen heeft hij meteen opgetekend met een treffer. Milan leidde met 1-0 uit bij Calgiari door een treffer van Rafael Leao, toen Zlatan in de 64e minuut met links de bal beroerde en die in de verre hoek plaatste: 0-2.

De Zweed viel afgelopen maandag in tijdens het duel met Sampdoria, maar wist het net toen nog niet te vinden. Daar baalde hij toen behoorlijk van. „De supporters hebben me geweldig ontvangen”, zei hij. „Dat geeft me veel motivatie. Voor hen wilde ik zo graag scoren en daarna als een soort God juichen. Vlak voor de Curva”, verwees hij naar de harde supporterskern van AC Milan.