Ireen Wüst na laatste olympische race: ’Het was meer vechten dan schaatsen’

Tevreden met haar rit was ze zeker niet. „Ik zou deze race graag over willen doen. Ik maakte zoveel missers aan het begin, dus ik liep meteen achter de feiten aan”, analyseerde ze bij de NOS. Ze wilde naar eigen zeggen te graag mee in de snelle opening van haar tegenstandster. „Dan krijg je de ouderwetse Wüst, iemand die met het hoofd te graag wil. Maar je moet het schaatsend oplossen. Het was nu meer vechten dan schaatsen.”

Wüst was blij dat haar vriendin Brittany Bowe het brons pakte, maar wist dat die plak ook voor haar haalbaar was. „Met een goede race is zo’n tijd voor mij mogelijk. Nu wist ik na afloop meteen dat het er niet in zat. Op de 1000 meter mag je geen fouten maken en dat deed ik wel.”

Jutta Leerdam veroverde het zilver en daar mag ze volgens Wüst heel blij mee zijn. „Jutta moet niet teleurgesteld zijn, ze mag juist heel trots zijn op zichzelf. Ze heeft het goed gedaan. En tja, Takagi was niet normaal. Fantastisch dat ze op zo’n moment zo’n race neerzet.”

Wüst sluit haar carrière af met dertien medailles op vijf Olympische Spelen. Ze werd in Peking de eerste wintersporter die op vijf verschillende Spelen een gouden medaille pakte. „Ik besef nog niet echt dat dit mijn laatste olympische race was. Maar na zestien jaar is het echt mooi geweest. Ik ga over vier jaar naar de Spelen om iedereen aan te moedigen.”

De Jong

Antoinette de Jong was tevreden over haar race op de 1000 meter bij de Olympische Spelen in China. De 26-jarige schaatsster eindigde naast het podium op de vijfde plaats.

„Het ging een stuk beter dan dat het was”, aldus De Jong bij de NOS. „Ik was nu echt agressief en voelde dat ik er goed in zat. Het ging beter omdat ik door het verwachtingspatroon dat ik voor mezelf heb gecreëerd geschaatst heb met een ballast, waardoor ik niet helemaal mezelf kon zijn. Maar toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: alles of niks, gewoon laten zien wat ik waard ben. Ik wilde de Spelen heel graag goed afsluiten en dat is goed gelukt.”