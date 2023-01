Depay traint in afwachting van definitief akkoord al mee bij Atletico

Naar verluidt ontvangt Barcelona zo’n 3 miljoen euro voor de aanvaller, die in Madrid een contract tot medio 2025 gaat tekenen.

Bekijk hier de eerste trainingsbeelden van Depay bij Atletico. Tekst gaat verder onder Tweet:

Eerder werd al bekend dat Depay woensdag niet meer meetrainde met Barcelona en ook niet werd opgenomen in de selectie voor het bekerduel tegen Ceuta van donderdagavond. Volgens dezelfde bron had hij toestemming om niet te komen opdagen. Trainer Xavi had eerder op de dag al aangegeven de eventuele wens van Depay om te vertrekken te respecteren. „Het is aan hem of hij wil vertrekken. Hij heeft niet veel meegedaan en het is geen makkelijke situatie voor hem. Ik begrijp het daarom wel als hij weg wil.”

Weinig speelminuten

Eerder kwam Depay in het buitenland uit voor Manchester United en Lyon. In Nederland speelde hij voor PSV. Bondscoach Louis van Gaal nam hem eind vorig jaar mee naar het WK in Qatar, hoewel Depay wegens een blessure al langere tijd niet voor zijn club had kunnen spelen. Naarmate het toernooi vorderde kreeg hij steeds meer speelminuten.

In de selectie voor het duel met Ceuta ontbreekt naast Depay ook Frenkie de Jong. Mogelijk krijgt hij wat rust van Xavi.