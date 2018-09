Droomafscheid lonkt voor Ellen Hoog

Met haar club Amsterdam won Hoog zondag de beslissende wedstrijd tegen SCHC in de halve finale van de play-offs met 1-0, dankzij een doelpunt van Sterre Deetman.

De Amsterdamse vrouwen staan net als vorig jaar in de eindstrijd tegenover titelverdediger en recordkampioen Den Bosch.

SCHC had vorige week het eerste duel met Amsterdam met 1-0 gewonnen. De tweede confrontatie in de best-of-three eindigde zaterdag in 1-1, waarna de beslissing moest vallen via shoot-outs. Uitgerekend Hoog schoot haar ploeg naar de winst.

De beslissingswedstrijd zondag in Bilthoven draaide uit op een zenuwenspel, beslist door een doelpunt van Deetman.