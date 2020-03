Hockeybond zoekt maar manieren om competities af te maken

„De periode waarin de competities alsnog op het veld beslecht kunnen worden in dit hockeyseizoen is niet groot meer”, is de KNHB zich bewust. De bond onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de competities wellicht op alternatieve manieren in mei, juni en/of juli af te ronden. Desnoods wil de KNHB alternatieve (competitie)formats opzetten voor een kortere periode.

„Ons doel is om, wanneer de omstandigheden dat in de loop van mei zouden toelaten, het mogelijk te maken een aantal weken op de verenigingen te hockeyen”, reageert de bond. „Op die manier willen we hockeyers en verenigingen alsnog een mooie periode vol hockey laten beleven. Daar zetten we nu onze energie, kennis en creativiteit op in.”