Lando Norris: ‘Mijn mooiste podiumplek tot nu toe’

Dat vond (een deel van) het Engelse publiek misschien wat minder leuk, maar met McLaren-coureur Norris op de tweede plek en Lewis Hamilton als nummer drie hadden zij toch ook genoeg om voor te juichen.

Voor Norris (23) was het de zesde podiumplek in zijn loopbaan als Formule 1-coureur. ,,En de beste tot nu toe”, zei de jonge Engelsman. ,,Natuurlijk, mijn eerste podium in Oostenrijk in 2020 zal ik nooit vergeten en was ook heel speciaal. Ik zit sowieso nog in een fase dat alles wat ik bereik heel veel betekent. Maar mijn eerste podiumplek tijdens mijn thuisrace en dan iedereen zo uit z’n dak te zien gaan, is wel heel bijzonder.”

Weg naar boven

McLaren heeft na een moeizame start van het seizoen de weg naar boven gevonden, zoveel is wel duidelijk. Norris was ook een week eerder in Oostenrijk al snel. Datzelfde gold op Silvestone voor zijn teamgenoot Oscar Piastri (vierde), die in tegenstelling tot Norris op de Red Bull Ring nog niet met de verbeterde auto had gereden maar dat pas in Engeland kon doen.

Norris: ,,Het team heeft geweldig werk verricht. De goede start hielp me vandaag enorm, doordat ik de leiding kon overnemen van Max en daardoor niet in de problemen kwam met auto’s achter me. Ik kon in de beginfase ook nog redelijk meekomen met Max, al was het nog niet zo goed als ik uiteindelijk natuurlijk zou willen.”