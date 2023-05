Geen AZ-supporters welkom bij uitduel met NEC vanwege eerdere rellen

„Omdat er op deze korte termijn nog geen vervolging mogelijk is geweest van supporters die zich tijdens die wedstrijd hebben misdragen, er geen duidelijkheid is over de intenties van deze supporters en deze supporters ook af zouden kunnen reizen naar Nijmegen voor de wedstrijd tegen NEC, heeft de burgemeester in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie besloten geen AZ-supporters toe te laten”, meldt de gemeente Nijmegen. „De laagdrempeligheid van de ongeregeldheden in Alkmaar maken de vrees voor herhaling in Nijmegen groot. Het toelaten van deze supporters is daarmee een groot risico voor de goedwillende supporters.”

AZ verloor donderdag met 0-1 van West Ham United, waardoor het uitgeschakeld is in de Conference League. Na afloop gaat het vooral over het incident op de tribunes na afloop. Chef voetbal Telesport Valentijn Driessen reageert op de uitschakeling van de Alkmaarders. Tekst gaat verder onder de video.

’Goeden lijden onder kwaden’

Burgemeester Hubert Bruls betreurt dat het nodig is om de maatregel te nemen, „omdat hiermee de vele goeden onder de kwaden moeten lijden.” Volgens de gemeente vonden de incidenten in Alkmaar dusdanig kort voor de wedstrijd in Nijmegen plaats, dat het niet meer mogelijk was om andere passende maatregelen te nemen richting NEC-AZ.

AZ vindt het buitengewoon vervelend dat de grote groep goedwillende supporters de dupe worden van het idiote gedrag van sommige bezoekers. „We betreuren de beslissing, maar we respecteren en accepteren dit besluit”, is te lezen op de officiële website van de Alkmaarders.

„De gebeurtenissen en de gevolgen ervan zijn helaas een smet op deze week voor onze club en de achterban. We verzoeken onze supporters deze opgelegde beslissing ook te accepteren. En laten we de komende periode aangrijpen om de positieve kanten van de overwegend geweldige support gedurende dit seizoen weer de boventoon te laten voeren.”

De politie in Alkmaar verwacht binnenkort beelden openbaar te maken van mensen die betrokken waren bij de ongeregeldheden van donderdagavond. Wie daar bij was kan zichzelf melden en zo voorkomen dat de beelden worden getoond, laat de politie zaterdag weten.

Openbare orde

Aan het einde van de door AZ verloren wedstrijd om een finaleplaats voor de Conference League zocht een groep mensen in het AFAS Stadion de confrontatie met supporters van West Ham. Op die tribune zaten ook familieleden, partners en vrienden van spelers en begeleiders van West Ham United. Er zijn toen geen aanhoudingen verricht. De inzet van de politie was vooral gericht op het herstellen van de openbare orde en veiligheid, zei een woordvoerder al eerder.

Van het gebeuren zijn beelden gedeeld met die politie. Een opsporingsteam is inmiddels druk bezig met het koppelen van verdachten aan strafbare feiten. „Hoewel een groot deel van de verdachten een capuchon over het gezicht had getrokken of andere gezichtsbedekking had, is de politie blij met alle beelden die tot nu toe zijn gedeeld.” De politie roept mensen die informatie hebben over of beelden hebben van de relschoppers op zich te melden.

Bewoners van de Stationsstraat in Alkmaar waren in shock door de knokpartij tussen 'fans' van AZ en West Ham United die plaatsvond in hun straat. De vechtpartijen vonden donderdagmiddag plaats voor de wedstrijd tussen de twee teams in de Conference League. Ooggetuigen doen verslag.