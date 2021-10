’Owen Wijndal heeft meer potentie dan Tyrell Malacia’

DOEL

„Maarten Paes maakt al weken een goede indruk, zoals heel FC Utrecht”, zegt de voormalig UEFA Cup-winnaar. „In zo’n wedstrijd, op bezoek bij Ajax, er staan, dat is knap. Hij pakte achter elkaar twee goede ballen op inzetten van Sébastien Haller en ook van Dusan Tadic. Hij was daarmee heel belangrijk. Maduka Okoye van Sparta was ook fantastisch tot de tegengoal.”

Bekijk ook: Optreden Remko Pasveer moet Marc Overmars aan het denken zetten

DEFENSIE

„Marcus Pedersen is een back die continu over zijn tegenstander heen gaat bij Feyenoord. Hij zoekt steeds de diepte, durft tegenstanders te passeren, gaf opnieuw een assist en staat ook verdedigend steeds beter. Hij heeft zoveel potentie in aanvallend opzicht. Kan combineren, maar staat er ook direct als hij moet omschakelen. Een heerlijke back om mee te voetballen.”

„Gernot Trauner had bij de tweede goal van Vitesse op één lijn moeten staan met Geertruida, maar hij pakt élk duel, staat goed en zijn opbouw is heel verzorgd. Hij zit overal tussen en is een motivator. Hij is geen Beckenbauer, maar wel het verschil voor een Feyenoord dat jaren juist achteruit gelopen heeft, in plaats van nu vooruit. Gewoon top.”

„Willem Janssen was goed, maar Mike van der Hoorn nog iets beter”, zegt Poortvliet. „Mooi voor hem, omdat het bij Ajax niet werd wat men ervan verwacht had. Via een omzwerving is hij teruggekeerd in Nederland en pakt hij eigenlijk heel snel zijn oude niveau op. Hij is een verdediger met een goede opbouw, een sloper en constant bij de les. Was tegen Ajax betrouwbaar.”

Owen Wijndal. Ⓒ ProShots

„Owen Wijndal heeft alles als linksback”, zegt hij over de captain van AZ. „Zijn opbouw en dribbel zijn geweldig en als je zijn voorzet en goal ook zag tegen Cambuur, dan heeft hij wat mij betreft net een streepje voor op Tyrell Malacia voor Oranje en heeft hij iets meer potentie. Hij is onvoorspelbaar en ik ben blij dat hij zijn draai weer gevonden heeft na er een tijdje uit te zijn geweest.”

MIDDENVELD

„Lasse Schöne kon vorig seizoen zijn draai niet vinden bij SC Heerenveen, oogde wat lomp en vermoeid. Bij NEC vind ik hem met al die dartelende jonge honden om zich heen geweldig. Hij is, met die oude Edgar Barreto naast zich, de rust zelve en bepaalt het tempo in een ploeg met veel beweging en spontaniteit.”

Jan Poortvliet ziet dat Rai Vloet de motot van Heracles is. Ⓒ HH/ANP

„Rai Vloet is de motor van Heracles Almelo”, ziet de voormalig WK-finalist. „Hij heeft nooit op het niveau gespeeld waarvan ik denk dat hij dat echt aankan. Hij is nu het boegbeeld dat je niet snel in hem ziet. Dat gemakzuchtige heeft hij, mede door trainer Frank Wormuth denk ik, niet meer. Hij is volwassen geworden, heeft alles wat een topvoetballer moet hebben en ik zou hem graag eens bij Feyenoord of AZ zien.”

"Vloet is de motor van Heracles Almelo"

„Jordy Clasie zit weer dicht bij de vorm van zijn beginjaren bij Feyenoord of er misschien zelfs overheen. Hoog baltempo, verplaatst het spel snel en ik zie weer de energie en spontaniteit die ik vroeger zag bij hem. Na zijn terugkeer bij Feyenoord zocht hij vaak de weg terug, met Fredrik Midtsjø naast zich is hij bepalend voor AZ. Dat zie ik al weken.”

AANVAL

„Ik heb genoten van Jonathan Okita”, zegt hij over zijn speler van de week. „Hij was bij álles betrokken, naast zijn goal en twee assists, die hij knap afgaf. Constant steekballen, korte passjes tussendoor: alles lukte. Hij is ook multi-inzetbaar, vanaf links en rechts, en dit soort spelers maakt NEC een juweeltje voor de Eredivisie.”

„Loïs Openda was echt een plaag voor Feyenoord met zijn snelheid en twee goals. Constant in beweging, constant zoeken naar diepte. Feyenoord moest door de achterstand al heel snel in de aanval en dan speel je hem met de ruimte achter de verdediging in de kaart. Een heerlijk ventje om naar te kijken.”

"Heerlijk ventje om naar te kijken"

„Max Svensson vond ik een verademing”, zegt Poortvliet over de Zweedse buitenspeler die na een kwartier al inviel. „Willem II draaide van geen kant, maar hij bracht de ploeg echt weer tot leven. Hij heeft een enorme drive naar de goal toe, kan lekker combineren en plaatste die 2-2 ook geweldig beheerst in de hoek.”