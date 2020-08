Ook PEC Zwolle meldt positieve coronatest

Bij de tweede testronde die deze week werd gehouden, testte een lid van de medische staf positief. Het gaat volgens de Overijsselse voetbalclub uit de eredivisie om een heel laag virusgehalte, wat volgens deskundigen lijkt te passen bij een infectie die hij in maart heeft gehad.

Het lid van de medische staf onderging daarom vrijdag ter controle nog een neus- en keeltest, die een negatieve uitslag opleverde. De medewerker van PEC Zwolle heeft ook geen klachten of symptomen die wijzen op Covid-19.

Het staflid is uit voorzorg wel direct thuis in quarantaine gegaan. Hij heeft geen fysiek contact meer gehad met andere medewerkers van PEC Zwolle. Zijn situatie wordt de komende dagen zorgvuldig in de gaten gehouden.

PEC Zwolle speelt zaterdag een oefenwedstrijd in Leeuwarden tegen SC Cambuur.