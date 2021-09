Botic van de Zandschulp dendert door bij US Open

In de vierde ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen een andere Argentijn. De als elfde geplaatste Diego Schwartzman is dan zijn opponent. Schwartzman is goed, maar als Van de Zandschulp, die sowiesode top-100 binnenkomt, zijn topniveau haalt, liggen er ook dan weer kansen. Wellicht kan hij Robin Haase om advies vragen bij het bestrijden van Schwartzman. Haase won in het verleden al vijf keer van de nummer 14 van de wereld

Stroeve start

Zoals wel vaker begon de 25-jarige Wageninger wat moeizaam, tegen de nummer 80 van de wereld. Toen Van de Zandschulp eenmaal op stoom was gekomen, was er geen houden meer aan voor de linkshandige Zuid-Amerikaan. Nadat Van de Zandschulp, een qualifier, aan het begin van de tweede set met de nodige moeite zijn eerste servicebeurt binnensleepte, was er in het vervolg eigenlijk geen houden meer aan voor zijn tegenstander, die alleen in de laatste set nog even tegenstribbelde.

In de tweede ronde boekte Van de Zandschulp een ijzersterke zege op nummer 11 van de wereld Casper Ruud. Ook zijn openingszege, op de Duitsers Jan-Lennard Struff, mocht er zijn. De vraag is wat er nog meer in het vat zit voor de op de baan zo ijzig koele Nederlander, die beschikt over solide slagen vanuit het achterveld, goed serveert en handig is aan het net.

Koning van de comeback

Van de Zandschulp heeft al zes partijen gewonnen in New York. In totaal heeft hij al 22 sets gespeeld. In al zijn partijen verloor hij de eerste set en in de eerste ronde kwam hij zelfs terug na een achterstand van 2-0 in sets.

Sjeng Schalken

Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man die de vierde ronde van het enkelspel van een Major bereikt sinds Sjeng Schalken op Wimbledon 2004. De Limburger bereikte destijds de kwartfinales, waarin hij onderuit ging tegen Andy Roddick. Van de Zandschulp was toen acht jaar oud.