ING treedt in gesprek met KNVB en ECV over noodfonds

„Het klopt dat we in gesprek zijn”, zeggen woordvoerders van ING en de KNVB. „Inhoudelijk doen we hier geen uitspraken over.”

Mattijs Manders, directeur van de koepelorganisatie Eredivisie CV (ECV) die de belangen van de clubs uit de hoogste voetbalcompetitie behartigt, wil ook geen toelichting geven. „Op dit moment proberen we als eredivisie met alle clubs, schouder aan schouder, de crisis het hoofd te bieden”, aldus Manders.

Clubs dreigen in financiële problemen te komen als de voetbalcompetities langer worden stilgelegd vanwege de coronacrisis en misschien zelfs helemaal niet uitgespeeld kunnen worden.

