Officieel: Kjeld Nuis verlaat Jumbo-Visma voor Team Reggeborgh

De 30-jarige Nuis schaatste de afgelopen tien jaar bij Jumbo-Visma onder trainer Jac Orie en vierde vele successen. De wereldkampioen op de 1500 meter was toe aan een nieuwe uitdaging. „Ik ben na tien jaar toe aan een nieuwe trainingsimpuls en die denk ik bij coach Gerard van Velde en zijn team te vinden. Na tien jaar is het tijd voor nieuwe uitdagingen. Ik ga voor olympisch goud over twee jaar in Peking.”

Nuis, geboren in Leiden, staat tot het einde van 2023 onder contract bij Reggeborgh. Dat betekent dat de investeringsmaatschappij uit Rijssen ook na de Olympische Spelen van 2022 doorgaat met het sponsoren van het schaatsteam. Reggeborgh stapte in 2018 in het schaatsen toen trainer Van Velde en zijn sprintteam op zoek waren naar een sponsor.

Nuis wordt bij Reggeborgh ploeggenoot van Kai Verbij, Daidai N’tab, Ronald Mulder, Wesly Dijs, Jarno Botman, Ireen Wüst, Femke Kok en Michelle de Jong.