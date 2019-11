Telefoon Gorré roodgloeiend na historische zege Suriname

Patrick Kluivert begroet bondscoach Dean Gorre van Suriname. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Suriname heeft een groot succes geboekt door zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor de Gold Cup, het landentoernooi voor Noord- en Midden-Amerika. Dankzij een 1-2 zege in en tegen Nicaragua met Ivenzo Comvalius (Trencin) en Nigel Hasselbaink (Hapoel Beer Sheva) als doelpuntenmakers werd het door bondscoach Dean Gorré geleide team groepswinnaar in de CONCACAF Nations League. Daaraan verbonden was het startbewijs voor het in 2021 afgewerkte Gold Cup-toernooi. De centrale figuur achter de opbloei van het Surinaams elftal is Gorré, de oud-speler van onder anderen Ajax en Feyenoord, die in 2018 besloot de schouders eronder te zetten om de ’Natio’ op een hoger plan te brengen. Telesport belde met Gorré, die vandaag met zijn ploeg in Paramaribo wordt gehuldigd vanwege het historische succes.