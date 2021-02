Edwin van der Sar gelooft in onschuld André Onana

„Ik vind het een extreem hoge straf”, vervolgt de oud-keeper van Ajax. „André is onze nummer één-keeper en international van Kameroen. Hij is snel, explosief en krachtig. Een teamsporter heeft dit niet nodig, en zeker hij niet. We geloven dan ook absoluut niet dat dit bewust is.”

Van der Sar geeft aan dat Ajax vervolgstappen wil ondernemen om de onschuld van Onana veder te bepleiten. „We zullen samen met André de volgende stappen ondernemen. De straf gaat direct in: André mag vanaf vandaag (vrijdag, red) geen wedstrijden meer spelen en ook niet meer trainen. Als we de volledige tekst van de UEFA hebben, zullen we naar het CAS (internationaal sporttribunaal, red.) stappen. We hebben 21 dagen om het protest aan te tekenen en een beroepsprocedure. Het belangrijkste is dat het zijn intentie niet was.”

PSV-coach Schmidt

PSV-coach Roger Schmidt noemde de dopingschorsing van Ajax-doelman Onana „tragisch” voor de keeper. De Duitse coach gaf aan het begin van de persconferentie van PSV aan niet de precieze details van de zaak te kennen en het nieuws pas net te hebben vernomen. „Ik hoorde het een minuut geleden, weet er verder niets van”, zei hij.

PSV-coach Roger Schmidt met Ajax-doelman Andre Onana (helemaal rechts) in de Johan Cruijff Arena. Ⓒ HH/ANP

„Het zou jammer zijn als hij eruit ligt, want hij is een goede keeper, ik ben weg van zijn stijl. Ik weet op dit moment niet wat er is gebeurd. Of het met opzet was of per toeval. Ook niet of het een definitieve beslissing is, dat hij er twaalf maanden uit ligt. Voor hem is het tragisch.”

„Dit is iets bijzonders, omdat je niet veel van dit soort zaken tegenkomt in het voetbal. We worden heel vaak getest, dus ik denk dat alle spelers ook weten dat die regels er zijn en ze getest kunnen worden. Normaal hoor je niet zo snel zoiets, maar het is moeilijk er iets over te zeggen, omdat ik de details niet ken”, herhaalde Schmidt nogmaals.

PSV speelt woensdag tegen Ajax in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker.