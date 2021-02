PSV-coach Schmidt: jaar schorsing tragisch voor Onana

„Het zou jammer zijn als hij eruit ligt, want hij is een goede keeper, ik ben weg van zijn stijl. Ik weet op dit moment niet wat er is gebeurd. Of het met opzet was of per toeval. Ook niet of het een definitieve beslissing is, dat hij er twaalf maanden uit ligt. Voor hem is het tragisch.”

„Dit is iets bijzonders, omdat je niet veel van dit soort zaken tegenkomt in het voetbal. We worden heel vaak getest, dus ik denk dat alle spelers ook weten dat die regels er zijn en ze getest kunnen worden. Normaal hoor je niet zo snel zoiets, maar het is moeilijk er iets over te zeggen, omdat ik de details niet ken”, herhaalde Schmidt nogmaals.

Ajax maakte vrijdagochtend bekend dat Onana voor een jaar geschorst is vanwege een dopingovertreding.

PSV speelt woensdag tegen Ajax in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker.