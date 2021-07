André Ramalho de ‘oudere broer’ bij PSV? ‘Ik hoop that guy te zijn’

André Ramalho. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - André Ramalho (29) moet één van de nieuwe leiders worden van PSV. Samen met de definitief teruggekeerde en weer fitte Marco van Ginkel (28) en de tevens teruggehaalde Davy Pröpper (29), heeft PSV nu de ervaring in de as die het miste. ,,Het zou mooi zijn that guy te zijn’’, zegt de goedlachse Braziliaan, die overkwam van Red Bull Salzburg.