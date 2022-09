Klopp sarcastisch richting clash tegen Ajax: ’Heb je onze laatste wedstrijd gezien?’

Klopp kon zelf wel lachen om zijn sarcastische grapje. Dat was ook de enige keer tijdens zijn persconferentie. Verder sprak de Duitser met zo’n zachte stem dat het wel leek alsof hij nog zeer aangeslagen was van de nederlaag van woensdag in Napels (4-1). „Dat was echt onze slechtste wedstrijd onder mijn leiding”, stelde hij. „We moeten terug naar de manier waarop ik hier zeven jaar geleden ben begonnen. We moeten terug naar de basis. Goed verdedigen, daar begint het allemaal mee.”

Liverpool is ook wel eens beter aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen, met twee overwinningen, drie gelijke spelen en een nederlaag tegen Manchester United. Klopp eist van zijn spelers een snelle reactie. „Natuurlijk hebben we veel gepraat de afgelopen dagen”, zei hij. „Maar we kunnen praten wat we willen. Het begint echt bij goed verdedigen. Ajax heeft een nieuwe trainer en veel nieuwe voetballers. Maar ze winnen alweer alles. Ajax hoort in de Champions League, vanwege het heden en het verleden. Het wordt zeker niet makkelijk voor ons.”

De 55-jarige Klopp hield het bij zijn vorige clubs 1. FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund zeven jaar vol. Volgende maand is hij ook zeven jaar in dienst bij Liverpool, de club met wie hij kampioen werd en de Champions League won. „We hebben een heel lange periode vrij constant gepresteerd’, zei de coach. „Daar moeten we snel weer naar terug. Het moet echt snel beter, veel beter.”

Rond Anfield, het roemruchtige stadion van Liverpool, hangen vlaggen halfstok vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. De Engelse club condoleert alle nabestaanden van de Queen op een poster bij de hoofdingang. „Logisch”, zei Klopp. „Ze was een lieve, zachte, innemende en zorgzame vrouw. Ze verdient alle respect. Ik begreep dat er een verzoek bij de UEFA ligt voor een minuut stilte voor het duel met Ajax. Ik hoop dat de UEFA akkoord gaat. Ze verdient al onze respect.”

Andrew Robertson

Andrew Robertson mist dinsdagavond de thuiswedstrijd van Liverpool tegen Ajax in de Champions League. De linksback heeft een knieblessure opgelopen en is weken uitgeschakeld. „Ik verwacht hem zeker niet terug voor de komende interlandperiode”, zei trainer Jürgen Klopp.

De Duitse coach van Liverpool liet zich niet uit over zijn basisopstelling. Maar de verwachting is dat Thiago Alcántara terugkeert in zijn basiself. De Spanjaard maakte vorige week tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Napoli (4-1) in de Champions League als invaller zijn rentree. Klopp kan zijn creatieve ingevingen goed gebruiken. Fábio Carvalho is ook weer fit en keert terug in de selectie van Liverpool.

Voor de geblesseerde Ibrahima Konaté, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Naby Keïta en Jordan Henderson komt het duel met Ajax te vroeg. Ajax wist de eerste groepswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Champions League wel te winnen. Rangers FC werd met 4-0 verslagen in de Johan Cruijff ArenA.