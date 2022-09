Tegenvaller voor Liverpool: geblesseerde Robertson ontbreekt tegen Ajax

De Duitse coach van Liverpool liet zich niet uit over zijn basisopstelling. Maar de verwachting is dat Thiago Alcántara terugkeert in zijn basiself. De Spanjaard maakte vorige week tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Napoli (4-1) in de Champions League als invaller zijn rentree. Klopp kan zijn creatieve ingevingen goed gebruiken. Fábio Carvalho is ook weer fit en keert terug in de selectie van Liverpool.

Voor de geblesseerde Ibrahima Konaté, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Naby Keïta en Jordan Henderson komt het duel met Ajax te vroeg. Ajax wist de eerste groepswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Champions League wel te winnen. Rangers FC werd met 4-0 verslagen in de Johan Cruijff ArenA.