’Atalanta-goalgetter Luis Muriel valt op hoofd na uitglijder bij zwembad’

De ploeg van Marten de Roon en Hans Hateboer strijdt nog altijd om de tweede plaats achter Juventus in de Serie A. Het zal dit dus tegen Brescia zonder Muriel moeten doen. De 29-jarige Colombiaan is opgenomen in het ziekenhuis in Bergamo met een hoofdblessure. Hij zou volgens Sky Italia en diepe snijwond hebben opgelopen.

Muriel zou bij de lunch van het team bij de rand van het zwembad uitgegleden zijn. Het is een kleine streep door de rekening van Atalanta, dat afgelopen weekeinde ook al een domper moest verwerken, nadat het Juventus in de slotfase alsnog langszij zag komen (2-2).

Atalanta draait nog altijd een topseizoen. Het elftal uit Bergamo volgt op één punt van Inter en Lazio en strijdt zo om ‘titel’ van vice-kampioen in Italië, terwijl Juventus alweer op weg lijkt naar de Scudetto.