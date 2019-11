Vijf domme uitspraken en uitglijders in de sportwereld

De Belgische aanvaller Romelu Lukaku is regelmatig het mikpunt van racisme, ook van tv-commentatoren. Ⓒ AFP

De ’Sieg Heil’-uitspraak van Marco van Basten is niet de eerste uitglijder van sporters of commentatoren. Vijf opmerkelijke, dan wel krankzinnige uitspraken die veel stof deden opwaaien in de sportwereld en soms daarbuiten.