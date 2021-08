Fabio Jakobsen laat teamgenoot winnen in Vuelta a España

Uiteindelijk was het Florian Sénéchal, een ploeggenoot van Jakobsen, die zijn wiel na 203,7 kilometer als eerste over de streep in Villanueva de la Serena duwde.

De 28-jarige Sénéchal, voor wie het zijn eerste ritzege in een grote ronde betekende, bleef in de sprint de Italianen Matteo Trentin en Alberto Dainese voor. Steven Kruijswijk was op de 35e plaats de beste Nederlander.

Radio

„Ik had de benen niet, het ging heel snel. Ik moest afhaken op het einde en ik gaf door dat iemand maar moest sprinten”, verklaarde Jakobsen,in een kort interview na afloop.

De renner van Deceuninck - Quick-Step gaf zijn ploeggenoten te kennen dat ze voor hun kansen moesten gaan en zowaar won Sénéchal, die Jakobsen had moeten ondersteunen. „We doen een perfecte lead-out voor Fabio. Maar plots zei hij over de radio dat hij niet zou sprinten, dat we een kloof hadden en ik mijn kans moest grijpen”, aldus Sénéchal, die nooit eerder zegevierde in een grote ronde.

„Ik weet niet waarom, maar plots was het dus aan mij. Bert Van Lerberghe leverde daarna goed werk, ik wist rustig te blijven en gaf alles wat ik in me had. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, dit is mijn eerst zege in een grote ronde. Ongelooflijk, ik dacht dat Michael Matthews of Arnaud Démare nog wel over me zouden vliegen. Maar nee, ze kwamen me niet voorbij. Hier heb ik geen woorden voor.”

„Morgen wordt het andere koek met de klim naar Pico Villuercas. Ik ga er alles aan doen om de rode trui te behouden, maar veel zal ook afhangen van wat de andere teams willen bereiken, in het bijzonder de winnaar van de twee afgelopen edities, Primoz Roglic.”

Rustig aan

In de etappe deden de renners het rustig aan en het was, nadat drie ontsnapte renners waren bijgehaald, wachten op de sprint. Daarin zocht Jakobsen een plekje voorin, maar met nog minder dan 2 kilometer te gaan viel hij stil. Zijn ploeggenoot bij Deceuninck - Quick-Step zag echter zijn kans schoon.

De Noor Odd Christian Eiking blijft de leider in het klassement, maar de derde en laatste zware week is in aantocht. „Er vielen enkele gaatjes, maar door de fantastische steun van mijn ploeg kon ik voorin eindigen op enkele seconden van de dagwinnaar en wijzigingen in het klassement voorkomen”, aldus Eiking over de dertiende etappe.Zaterdag staat weer een bergrit op de agenda. Dan voert de veertiende rit het peloton over 165,7 kilometer van Don Benito naar Pico Villuercas.

