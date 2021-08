Pech verpest derde ritzege Fabio Jakobsen in Vuelta

Uiteindelijk was het Florian Sénéchal, een ploeggenoot van Jakobsen, die zijn wiel na 203,7 kilometer als eerste over de streep in Villanueva de la Serena duwde.

De 28-jarige Sénéchal, voor wie het zijn eerste ritzege in een grote ronde betekende, bleef in de sprint de Italianen Matteo Trentin en Alberto Dainese voor. Steven Kruijswijk was op de 35e plaats de beste Nederlander.

In de etappe deden de renners het rustig aan en het was, nadat drie ontsnapte renners waren bijgehaald, wachten op de sprint. Daarin zocht Jakobsen een plekje voorin, maar met nog minder dan 2 kilometer te gaan viel hij stil. Zijn ploeggenoot bij Deceuninck - Quick-Step zag echter zijn kans schoon.

De Noor Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) blijft leider in het klassement. Guillaume Martin van Cofidis volgt op 58 tellen en Primoz Roglic van Jumbo-Visma volgt op 1 minuut en 56 seconden.

Zaterdag staat weer een bergrit op de agenda. Dan voert de veertiende rit het peloton over 165,7 kilometer van Don Benito naar Pico Villuercas.

