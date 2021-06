VfL Wolfsburg bevestigt komst Mark van Bommel: ’Ideale kandidaat’

Van Bommel wordt in Wolfsburg geassisteerd door Kevin Hofland, oud-speler van VfL Wolfsburg, en drievoudig Duits international Michael Frontzeck. Ook komen de pas 24-jarige Vincent Heilmann en videoanalist Alex Abresch over van PSV.

„We hebben intensief met Mark van Bommel gesproken en de persoonlijke gesprekken hebben onze indruk bevestigd dat hij perfect past bij onze filosofie”, aldus directeur Jörg Schmadtke over de opvolger van de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Oliver Glasner. „Hij is een internationaal erkende voetbalexpert en weet wat hij kan verwachten in de Bundesliga. Daarnaast heeft hij een enorme ambitie, dat heeft in zijn lange spelersloopbaan al bewezen. Mark van Bommel is onze ideale kandidaat en we zijn ervan overtuigd dat we samen met hem en zijn coachingsteam op de succesvolle weg van Wolfsburg verder kunnen gaan.”

Van Bommel treft in Duitsland aanvalsleider Wout Weghorst. De club eindigde afgelopen seizoen als vierde en plaatste zich voor de Champions League. De trainer zegt zelf: „Ik heb enorm veel zin in VfL Wolfsburg en ben enthousiast over mijn nieuwe omgeving, de mensen en de taak die me te wachten staat. De ideeën van de verantwoordelijken zijn identiek aan mijn visie en ik kan me heel goed identificeren met de weg die de club is ingeslagen. Als coach mogen werken in de Bundesliga, waarin ik al heb gespeeld, is een grote eer en uitdaging voor mij.”