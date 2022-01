’Extreme’ Cheryl Maas mist vierde Spelen, maar vindt nieuw geluk op Harley

Premium Sport

Eva de Goede ’diep geraakt’ door vertrek succescoach Annan

Oranje-captain Eva de Goede, die momenteel in Zuid-Afrika revalideert van een kruisbandblessure, werd net als haar medespeelsters volledig overvallen door het nieuws dat Alyson Annan per direct bondscoach af is. „Ik ben diep geraakt door het vertrek van Alyson.”