Groenendijk gaat nadenken over zijn toekomst bij ploeterend ADO

„Ik moet bij mezelf te rade gaan of er nog wel perspectief is. Daar ga ik eens rustig een nachtje over slapen. Als dat perspectief er niet is, moet ik kijken wat de gevolgen zijn”, zei Groenendijk bij FOX Sports. „Dit komt wel binnen natuurlijk, het was los zand. Het is een paar jaar hartstikke goed gegaan bij ADO. Maar dit jaar is absoluut slecht. Dan moet je als sportman altijd bij jezelf te rade gaan en in de spiegel kijken, dat hoort erbij.”

De 55-jarige Groenendijk werkt sinds begin 2017 bij ADO Den Haag. „Ik heb twintig jaar gevoetbald en ben nu twintig jaar trainer. Daarin maak je altijd ups en downs mee. De druk voel ik niet, dat kan ik heel goed plaatsen. Maar als het slecht gaat, moet je wel kritisch naar jezelf kijken.”