FC Utrecht verrast en nijdig na weren fans bij duel tegen FC Twente

Als reden voor het weren van de Utrechtse supporters worden de ongeregeldheden opgevoerd rond een duel tussen de twee clubs in september van vorig jaar. „Redenen voor dit besluit zijn de verstoringen van de openbare orde, vernielingen en geweldplegingen door een groep FC Utrecht-aanhangers in Enschede vorig jaar, waarbij ook politiemensen en stewards van FC Twente gewond zijn geraakt”, aldus de gemeente.

FC Utrecht zegt het nieuws niet direct te hebben vernomen. „Door vanuit het openbaar bestuur plots en zonder enige vorm van overleg het besluit te nemen om uitsupporters niet toe te staan, maak je ook de keus om de samenwerking tussen clubs onderling en de rol van de KNVB in preventie van ongewenst gedrag niet serieus te nemen”, aldus algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht.

„Het is juist aan clubs en KNVB om met supporters en openbaar bestuur samen te zorgen voor een fantastische, positieve sfeer en beleving in stadions. Op dat gebied wordt al jarenlang - en de afgelopen periode nog intensiever - hard en intensief samengewerkt met supporters en de driehoek. Het collectief uitsluiten van supporters ontwikkelt zich inmiddels breder binnen Nederland en zorgt voor verwijdering in plaats van verbinding.”

FC Twente staat vierde in de Eredivisie, FC Utrecht is de nummer 7.