Premium Het beste van De Telegraaf

Middenvelder juist op tijd fit, springt op kampioenstrein en helpt Feyenoord met assist Feyenoorder Quinten Timber heeft broer Jurriën bijna afgelost: ’Mooi als de titel in de familie blijft’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Quinten Timber. Ⓒ René Bouwman

ROTTERDAM - Met nog één groen vinkje achter de wedstrijd komende zondag op Moederdag tegen Go Ahead Eagles in De Kuip is de zestiende landstitel een feit. PSV zorgde voor een weekje uitstel met een zege bij Sparta, maar van afstel zal het niet meer komen voor de ploeg van Arne Slot. Met acht punten voorsprong resteert nog één zege in de laatste drie duels met Go Ahead Eagles, FC Emmen en Vitesse.