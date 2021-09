Premium Het beste van De Telegraaf

Feyenoord ontvangt 5,5 miljoen euro, evenveel als Amsterdammers al ophaalden in Europa Steven Berghuis heeft transfersom na pikante overstap al terugverdiend bij Ajax

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Steven Berghuis viert zijn 1-0 tegen Besiktas. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Zelden heeft een aankoop van Ajax zich zo snel bewezen als Steven Berghuis (29) deed. De aanvaller rekende na zijn pikante overstap van Feyenoord niet alleen af met de scepsis, maar verdiende in september ook al zijn transfersom terug. Aan de hand van de creatieveling werden in de Champions League Sporting Lissabon (1-5) en Besiktas (2-0) verslagen, hetgeen Ajax 5,4 miljoen euro opleverde. Het maximale bedrag dat Feyenoord voor hem ontvangt, is 5,5 miljoen.