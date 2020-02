Geëmotioneerde Kiki Bertens: ’Alles kwam er even uit’

Kiki Bertens Ⓒ BSR Agency

DEN HAAG - Kiki Bertens ging er uiteindelijk niet aan onderdoor, maar de spanning die de nummer één van Nederland had gevoel voorafgaand aan haar rentree in de Fed Cup was gigantisch. Daarom vloeiden er tranen bij de 28-jarige Nederlandse nadat ze het Nederlands team in de Sportcampus Zuiderpark op een 1-0 voorsprong had gezet tegen Wit-Rusland. Tegen Aliaksandra Sasnovich kwam de nummer acht van de wereld een valse start te boven.