Patrick Roest slaat hard toe op WK allround

De Noorse favoriet Sverre Lunde Pedersen ging voor eigen publiek op de 5000 meter tot het uiterste. Hij reed een zeer vlakke rit en eindigde in een tijd van 6.19,40. Roest dook in de race erna snel onder de rondetijden van Pedersen en reed resoluut door naar de winst. De Nederlandse kopman heeft voor de 1500 meter op zondag een marge van 1,07 seconden op Pedersen. De Japanner Seitaro Ichinohe, de winnaar van de 500 meter, staat derde in het klassement, op 2,04 seconden van Roest.

Sven Kramer, tegenstander van Pedersen, moest genoegen nemen met de negende tijd: 6.25,54. Daarmee belandde de negenvoudige wereldkampioen in het klassement op de twaalfde plaats. Hij trok zich later terug voo de tweede dag. Jan Blokhuijsen eindigde op de 5000 meter op de zevende plek. Hij neemt in de algemene rangschikking de vierde plaats in, op 2,95 van zijn leidende landgenoot.

Roest (24) heeft in Hamar veel goed te maken. Bij de WK afstanden twee weken geleden in Salt Lake City wilde hij schitteren, maar hij kwam bedrogen uit. Roest had waarschijnlijk te veel moeite met het schaatsen op hoogte en kon daardoor niet één medaille pakken. Hij herpakte zich echter snel en deed in het vertrouwde Thialf in Heerenveen weer het nodige vertrouwen op. Na zijn eerste WK-dag in Hamar mag hij gaan dromen van zijn derde wereldtitel op rij.

Kramer reed op de 500 meter, na een rommelige rit, ook al de negentiende tijd (37,49). Nooit eerder in zijn lange schaatscarrière was hij zó slecht begonnen aan het WK allround. Zijn mislukte WK-start kwam niet geheel onverwacht.

Door gezondheidsproblemen in de familie had Kramer een heel slechte week achter de rug en stond zijn hoofd helemaal niet naar het evenement. Toch wilde hij van start gaan, zonder al te veel verwachtingen. Kramer heeft zich inmiddels voor de tweede WK-dag afgemeld. Hij geeft later op zaterdagavond een korte toelichting op zijn besluit.