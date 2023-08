PSV presenteert met vertraging Jerdy Schouten

De middenvelder uit Hellevoetsluis heeft getekend tot medio 2028. Met zijn komst is een transfersom van 12 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat door bonussen kan oplopen naar 15 miljoen euro.

Schouten genoot ook belangstelling van AC Milan en Lazio Roma, maar had zelf zijn zinnen gezet op een transfer naar PSV, omdat het plan dat trainer Peter Bosz met hem heeft hem zeer aanspreekt en hij ervan overtuigd is in Eindhoven door te kunnen groeien naar een hoger niveau.

Schouten stroomt donderdag in op de groepstraining van PSV en is komende zaterdag, als de ploeg van Bosz op bezoek gaat bij Vitesse, in principe al inzetbaar.

Schouten heeft een bijzondere route afgelegd. De telg uit een bekend voetbalgeslacht – voormalig Feyenoord-topschutter Henk Schouten is een oudoom van de kersverse PSV’er – stond in de jeugd van ADO Den Haag anderhalf jaar aan de kant door medische problemen. De doorbraak bij ADO bleef uit, maar via Telstar en Excelsior speelde de balvaste middenvelder zich vier jaar geleden in de kijker bij het Italiaanse Bologna, dat twee miljoen euro voor hem betaalde aan de Kralingers. In Italië groeide hij uit tot de stille kracht op het middenveld van middenmoter Bologna. Schouten speelde tot nu toe één interland en zal hopen met zijn verhuizing naar PSV meer in beeld te komen voor Oranje

Vierde aanwinst

Voor PSV is Schouten de vierde aanwinst in deze transferzomer na Ricardo Pepi, Noa Lang en Malik Tillman. „Jerdy stond bovenaan ons lijstje, want zijn profiel past perfect bij het voetbal dat we willen spelen”, aldus Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart, die trots is dat een ervaren speler uit de Serie A voor PSV heeft gekozen. „Dat is niet niks. Niet alleen de speler zelf, maar ook zijn omgeving was erg enthousiast.”

Dat wordt beaamd door de kersverse aanwinst zelf: „Ik was heel blij toen PSV interesse toonde en heb direct tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat dit de stap is die ik wil maken. PSV is bezig iets moois neer te zetten en dat past bij mijn ambities. Ik heb onwijs veel zin in dit avontuur.”