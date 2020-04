Coach Serena Williams eist hulp voor tennissers in nood

„Het is weerzinwekkend dat spelers hun brood niet kunnen verdienen”, schrijft hij in een open brief aan de tennisgemeenschap op Twitter. Het tennis ligt als gevolg van de pandemie volledig stil. Alle toernooien van de ATP en WTA tot half juli zijn geschrapt.

Het gaat Mouratoglou, die sinds 2012 Williams coacht en haar bijstond in 10 van haar 23 grandslamzeges, niet om de topspelers die miljoenen op de bank hebben. Hij doelt op de tennissers die niet bij de beste 100 op de wereldranglijst staan en sinds de uitbraak van het coronavirus geen cent meer verdienen.

„In tegenstelling tot basketballers of voetballers kunnen tennissers niet terugvallen op vaste jaarsalarissen. Het zijn onafhankelijke contractanten”, schijft hij. „Ze betalen voor hun reizen. Ze betalen vaste salarissen aan hun coachingstaf, terwijl hun eigen salarissen afhangen van het aantal wedstrijden dat ze winnen. Ik vind het weerzinwekkend dat de nummer 100 van de wereld in een van de populairste sporten ter wereld - die wordt gevolgd door naar schatting een miljard fans - er amper van kan leven”, aldus Mouratoglou.