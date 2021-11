Premium Het beste van De Telegraaf

Het ongelofelijke sprookje van ’King’ Arthur Theate: van profvoetballer af tot Belgisch international

Door Jürgen Geril Kopieer naar clipboard

Arthur Theate als Rode Duivel Ⓒ ANP/HH

BOLOGNA - Iedereen kent de legende van King Arthur. Een simpele jongen slaagt erin om het zwaard Excalibur uit de rots te trekken en wordt een machtige koning. Ook Arthur Theate (21) realiseerde het onmogelijke. In 2019 dumpte Standard Luik hem als jeugdspeler wegens „niet goed genoeg”, waarna Lierse en Lommel hem afwezen. Theate moest zijn auto verkopen en leek bouwvakker te worden, tot Oostende hem opviste. Nu is de verdediger Rode Duivel en basisspeler bij Bologna. Dit is het verhaal van de Belgische Koning Arthur.