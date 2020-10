PSV zwaar getroffen door coronavirus

Naast Dumfries ontbreken middenvelder Pablo Rosario en aanvaller Cody Gakpo nog twee belangrijke basisspelers. Zij testten woensdag al positief op het virus en deden daardoor donderdag niet mee in de ontmoeting met Granada (1-2) in de Europa League. Rosario en Gakpo mogen ook nu nog niet meedoen.PSV heeft nu in totaal zes positieve spelers. Naast Dumfries, Rosario en Gakpo zijn dat Timo Baumgartl, Maxime Delanghe en Joel Piroe.

Jordan Teze en Eran Zahavi testten eerder positief. Dat gebeurde tijdens de interlandperiode met respectievelijk Jong Oranje en Israël. Beide spelers keren tegen Vitesse terug in de selectie.

PSV is na AZ de club die nu het hardst is getroffen in de Eredivisie. Liefst dertien spelers van de Alkmaarders bleven de voorbije week een aantal dagen thuis in quarantaine en misten de trip naar Napels, waar AZ donderdag in de Europa League stuntte door met een verzwakte selectie alsnog van Napoli te winnen (0-1). De Eindhovenaren kunnen zondag bij een overwinning tegen Vitesse weer de koppositie van Ajax overnemen. De aftrap in Arnhem is om 14.30 uur.