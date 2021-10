Henk Veerman weet wat hem te doen staat: ’Anders ga ik niet meer spelen’

„Als de trainer je eraf haalt, is dat enorm zuur. Daar ben ik niet blij mee, dat is heel duidelijk”, liet Veerman na de 2-1 nederlaag bij FC Utrecht voor de camera van ESPN weten. „Voor mij is het wel vervelend dat ik vorige week doodziek was en speelde tegen Ajax en dat ik de week daarop dan niet speel. Met het ’te weinig brengen’ zal hij het niet over één wedstrijd hebben.”

Jansen liet voor de wedstrijd weten dat hij Veerman om meerdere redenen buiten zijn basisformatie had gelaten. „Henk is ziek geweest, maar we zijn ook wat minder tevreden op dit moment”, aldus de Heerenveen-trainer. „Ik verwacht gewoon meer van Henk op dit moment, in algemene zin. Meedoen in balbezit, meedoen bij balverlies. Op dit moment heeft hij daar gewoon een mindere periode in.”

Ook op de trainingen doet Veerman het minder, vindt de oefenmeester „Ik vind het op dit moment onvoldoende. Hier praten we wekelijks met elkaar over. Hoe willen we het zien? Op een gegeven moment maak je daar een keuze in. Henk heeft die keuze ontvangen en ik hoop dat hij heel boos is. Zodat wanneer hij erin komt, hij uit een ander vaatje gaat tappen”, eindigde Jansen.

Veerman, die nog wel mocht invallen, weet niet precies wat hij dan extra moet brengen, maar zal zich maandag na het bekijken van de beelden aanpassen: „Anders ga ik niet meer spelen.”