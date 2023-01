Van Gerwen verpulvert Van den Bergh op weg naar WK-finale tegen Smith

Van Gerwen had in de kwartfinale al ongenadig huisgehouden en Chris Dobey met 5-0 naar huis gestuurd, en ook in de halve finale ging het voor de 33-jarige Brabander van meet af aan van een leien dakje. Hoewel Van den Bergh (28) in de openingsset nog wel een maximale finish van 170 in huis had, liep Van Gerwen met relatieve eenvoud uit naar 2-0.

In de derde set werd het wat onvriendelijk op het podium, toen Van Gerwen - tegen de regels in - te dicht op de gooiende Van den Bergh ging staan. De toch al niet supersnel spelende Belg nam daarop nog eens wat extra tijd voor hij zijn volgende leg aanving. De psychologische oorlogsvoering ten spijt brak Van Gerwen zijn opponent met een finish van 170, wat de opmaat bleek naar opnieuw een onbedreigde setwinst.

In één streep naar de finish

Het was vervolgens ’immer geradeaus’ voor Van Gerwen. Van den Bergh kreeg in de vierde set nog wel de kans om het gat te verkleinen, maar miste twee keer op ’tops’ waarna Van Gerwen kon uitlopen naar 4-0.

Terwijl bij Van den Bergh de moed steeds verder in de schoenen zakte en de Belg geen enkele aanstalten maakte het tij te keren, denderde Van Gerwen maar door. Ook set vijf won hij onbedreigd, waardoor de halve eindstrijd in recordtempo tot een einde leek te komen.

Ook de slotset, door Van den Bergh begonnen, eindigde zo snel als hij begon. Van Gerwen brak direct, behield zijn eigen leg en mocht vervolgens bij een overgebleven score van 40 voor het eerst gaan gooien voor een plek in de finale. Mighty Mike had aan één pijl genoeg en maakte de oorwassing compleet.