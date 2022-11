Volle Kuip geniet van eerste plek Feyenoord na zege op Excelsior

Van der Gijp, wiens overlijden in het laatste speelweekend van 2022 bekend werd gemaakt, heeft 177 doelpunten achter zijn naam staan als spits van Feyenoord. Daar zaten heel wat juweeltjes bij, want de oom van voormalig profvoetballer René van der Gijp was zoals ze dat in de havenstad noemden een geweldige ’goalgetter’.

Hij zou trots zijn geweest op een man met de trap van Kökcü, die net als hij de supporters met zijn klasse in vervoering kan brengen, én op het feit dat het complete Legioen voor hem na de indrukwekkende minuut stilte het ’You’ll never walk alone’ uit tienduizenden kelen liet klinken. Van der Gijp gaat waarschijnlijk nooit meer worden overtroffen als topschutter in De Kuip.

Gedenkwaardige zondagavond

Met zoveel emoties in het stadion, waar in de rust van de Rotterdamse derby ook nog het officiële afscheid van Luis Sinisterra en Marcos Senesi plaatshad, moest en zou het op de laatste speeldag van de Eredivisie in 2022 een gedenkwaardige zondagavond worden.

Een fraaie minuut stilte voor Cor van der Gijp in de Kuip. Ⓒ ANP Pro Shots

Tegen alle verwachtingen in kon Feyenoord de koppositie stevig in handen nemen en dat had geen enkele supporter verwacht aan het begin van dit seizoen. Sinisterra en Senesi maakten met hun miljoenentransfers deel uit van de leegverkoop én het binnenvaren van een kleine zilvervloot in De Kuip. Met eigen ogen zagen de twee nu in Engeland voetballende Zuid-Amerikanen hoe er een nieuw elftal is gesmeed dat nog niet de sterren van de hemel speelt maar wel genoeg ’body’ heeft om voorlopig de tobbende concurrenten Ajax en PSV voor te blijven.

Verstijven

Wat natuurlijk opvalt is het feit dat Feyenoord bij het ingaan van de (vroege) winterstop pas één wedstrijd heeft verloren, waar Ajax tweemaal onderuit ging en PSV zelfs vier keer op zijn gat belandde. Naast één nederlaag boekte Feyenoord tien overwinningen en speelde het driemaal gelijk. Cijfers waarmee je na de veel besproken wisselingen in het elftal best mee kunt thuiskomen.

Maar er zal nog wel wat tijd overheen gaan voordat de aanhang van Feyenoord zal zien dat de ploeg genoeg power in huis heeft om Ajax en PSV (én AZ) echt voor te blijven of op zijn gemak achterover kan leunen bij een competitiewedstrijd. Ook tegen Excelsior was de start, zoals te vaak dit seizoen, er eentje die trainer Arne Slot deed verstijven op de bank. Het duel was vier minuten oud toen Kenzo Goudmijn de bal al langs de kansloze Oranje-doelman Justin Bijlow ramde: 0-1. De assist werd verzorgd door een Feyenoorder, eentje die verhuurd is aan de tegenpartij: Marouan Azarkan.

Met zelfvertrouwen naar WK

Gelukkig voor Slot en de fans trokken de twee mannen met de beste trap van de hele selectie daarna gauw de zaken recht. Eerst knalde Sebastian Szymanski van afstand de bal in de kruising, waarna Kökcü ook van buiten het zestienmetergebied raakschoot. Opvallend in het geval van de captain is dat hij driekwart van al zijn goals in de Eredivisie maakt van buiten het strafschopgebied.

Sebastian Szymanski viert de gelijkmaker. Ⓒ ANP Pro Shots

Szymanski gooide de wedstrijd kort na rust meteen in het slot, toen hij ook de 3-1 verzorgde. De Poolse middenvelder gaat na zijn moeilijke periode in Rusland vorig seizoen dankzij Feyenoord met een enorme dosis zelfvertrouwen naar het WK in Qatar. Kökcü schoot in minuut 67 een afgevallen bal ineens uit de lucht vervolgens ook nog zijn tweede tegen de touwen: 4-1. Invaller Patrik Walemark zorgde voor een mooi slotakkoord door - met wat geluk, dat wel - de 5-1 aan te tekenen.