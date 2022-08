AZ en FC Twente op jacht naar groepsfase Conference League

Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur. Volgende week donderdag zijn de returns in Portugal en in Enschede. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van de Conference League, het derde Europese bekertoernooi na de Champions League en Europa League. Feyenoord bereikte afgelopen seizoen de finale van dat toernooi.

AZ wist al twee voorrondes door te komen. De ploeg van trainer Pascal Jansen schakelde eerst de Bosnische club FK Tuzla City uit en daarna ook Dundee United. AZ verloor in Schotland met 1-0, maar in de return in Alkmaar werd het maar liefst 7-0 voor de thuisclub.

FC Twente stroomde in de derde voorronde van het Europese bekertoernooi in en won daarin beide duels met de Servische club Cukaricki (3-1 en 4-1). In de Eredivisie hebben FC Twente en AZ hun eerste twee competitieduels in winst omgezet.

Volg hier donderdagavond het duel via ons scorebord