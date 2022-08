Statistieken: AZ met anderhalf been in Conference League, Twente nog in leven

Jansen en Jans

AZ en FC Twente hebben donderdagavond hun heenwedstrijd in de play-off om plaatsing voor de Conference League gespeeld. AZ had in eigen huis geen kind aan Gil Vicente (4-0), terwijl FC Twente zich na rust terugknokte tegen op bezoek bij een eerstens oppermachtig Fiorentina (2-1).