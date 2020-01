Basketballegende Kobe Bryant overleden bij heli-ongeluk

De helikopter stortte rond 10 uur in de ochtend neer. Ook Kobe's dochter Gianna Maria Onore, bekend als GiGi, is bij de crash omgekomen. Ze was 13 jaar. Wie de andere inzittenden zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Basketballegende Bryant zette in 2016 een punt achter zijn loopbaan. Hij speelde twintig jaar bij Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen van de NBA werd. Twee keer werd Bryant uitgeroepen tot MVP, oftewel meest waardevolle speler van de NBA. Achttien keer maakte hij deel uit van de All Stars, een wedstrijd tussen de grootste sterren van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Op zijn erelijst prijken ook twee olympische titels, met 'Team USA' behaald in 2008 (Peking) en 2012 (Londen).

Ⓒ LA County Sheriff, ANP

Bryant wordt beschouwd als een van de beste basketballers ooit. Hij is de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden van de NBA, met 33.643 punten. Hij werd uitgerekend dit weekeinde gepasseerd door LeBron James, die nu op 33.655 punten staat. Daarmee werd James zondagochtend via Twitter nog gefeliciteerd door Bryant.

