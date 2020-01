Basketbalster Kobe Bryant overleden bij helikopterongeluk

Kobe Bryant Ⓒ AFP

De Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant is om het leven gekomen bij een helikoptercrash in de buurt van Calabasas. De autoriteiten in de Amerikaanse stad in Californië bevestigen dat Bryant (41) behoort tot de vijf inzittenden, die de crash allemaal niet hebben overleefd. De helikopter stortte rond 10 uur in de ochtend neer.