Column Christijan Albers: ’Twee compleet andere auto’s bij Red Bull’

Christijan Albers Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Met races op de voor de Formule 1 onbekendere circuits van Portimão en Imola voor de boeg zijn de natuurtalenten de komende weken in het voordeel. Dat zegt voormalig coureur Christijan Albers in zijn nieuwe column. Ook gaat hij uitgebreid in op de dolende teamgenoot van Max Verstappen, Alexander Albon, en de kansen op een zege voor Verstappen in één van de resterende zes Grand Prixs.