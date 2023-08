Windfoiler Luuc van Opzeeland pakt wereldtitel in Den Haag

Windfoiler Luuc van Opzeeland heeft bij de WK in Den Haag goud gepakt in de iQFoil-klasse. De 24-jarige Nederlander versloeg in de finale de Duitse titelverdediger Sebastian Kördel en Nicolò Renna uit Italië. Van Opzeeland nam direct na de start de leiding en stond die niet meer af voor de kust van Scheveningen. Kördel moest genoegen nemen met zilver, het brons ging naar Renna.

Luuc van Opzeeland. Ⓒ ANP/HH