Bergwijn op weg naar Tottenham Hotspur

Bergwijn ontbreekt zondagmiddag al in de wedstrijdselectie van PSV voor het thuisduel met FC Twente, melden meerdere bronnen rond de club. José Mourinho is met Tottenham op zoek naar een aanvallende impuls vanwege de blessure van spits Harry Kane en het op handen zijnde vertrek van Christian Eriksen naar Internazionale.

De negenvoudig international van het Nederlands elftal wordt al jaren gevolgd door internationale topclubs, waaronder Spurs. Afgelopen zomer was Sevilla concreet, maar de Spaanse club wilde niet aan de vraagprijs van PSV voldoen. Bergwijn verlengde daarop in augustus zijn contract in Eindhoven nog tot en met 2023. Tottenham zal dus diep in de buidel tasten om Bergwijn tussentijds weg te kapen uit Nederland.