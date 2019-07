‘Ajax is altijd op zoek naar betere spelers’

Ajax-trainer Erik ten Hag Ⓒ BSR Agency

BRAMBERG AM WILDKOGEL - Ajax speelt vanavond in Saalfelden tegen het Engelse Watford de afsluitende oefenwedstrijd van het trainingsweek in Oostenrijk. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft in de Alpen weer een belangrijke volgende stap gezet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tegenover Telesport ging Ten Hag uitgebreid in op het trainingskamp, de verwachtingen voor het nieuwe seizoen en de hogere eisen die hij aan de groep stelt.